Президент РК встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной реализации договора о ЕАЭС.

Особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках Союза. Подчеркнута важность реализации Цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы Комиссии.

Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и другие).

В свою очередь Михаил Мясникович рассказал о работе и приоритетах комиссии в текущем году, плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года. Он также поделился планами комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении президента Касым-Жомарта Токаева.

Руководитель коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям.

По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум.

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