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Президент РК встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии

03.03.2021 19360
Президент РК встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной реализации договора о ЕАЭС.
 
Особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках Союза. Подчеркнута важность реализации Цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы Комиссии.
 
Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и другие).
 
В свою очередь Михаил Мясникович рассказал о работе и приоритетах комиссии в текущем году, плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года. Он также поделился планами комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении президента Касым-Жомарта Токаева.
 
Руководитель коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям.
 
По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум.
 

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