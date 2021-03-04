Глава государства подписал закон, ужесточающий требования к дипломатам

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О дипломатической службе Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Законом ужесточаются требования к казахстанским дипломатам при поступлении на службу. Документом предусмотрено, что им, наряду с государственным, необходимо будет знать иностранные языки. За совершение сотрудниками дипслужбы правонарушений предусматривается также понижение в дипломатическом ранге или его лишение.

Документ совершенствует и регулирует правовую базу дипломатической службы страны. Проект также включает нормы, направленные на социальную поддержку ветеранов дипломатической отрасли. Надеемся, принятый закон внесет свой вклад в повышение эффективности дипломатической службы страны.

11 февраля на заседании сената парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дипломатической службе Республики Казахстан" и вернули его в мажилис. В процессе рассмотрения законопроекта депутаты предложили внести в него ряд поправок.

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