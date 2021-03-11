В селах владельцы земельных долей остаются без своих паев

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Айкын Конуров утверждает, что владельцы условных земельных долей дерутся за землю с мошенничающими управляющими компаниями, передает Kazakhstan Today.

Отмечаются случаи физического противостояния жителей сел новоявленным собственникам земель. На сегодня в Казахстане применяется "порочная схема обезземеливания сельчан", когда в результате манипуляций с землями сельхозназначения условные земельные доли граждан без их согласия закладываются управляющими компаниями в финансовые организации, не выполняются обязательства перед кредиторами и участки выставляются на торги, в которых могут победить компании или лица, аффилированные с управляющими компаниями", - сказал Конуров, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

В результате таких манипуляций владельцы условных земельных долей остаются без своих паев и при этом живут в селах, вокруг которых располагаются уже чужие пашни и пастбища.

Депутат считает, что правительство должно провести ревизию в финансовом секторе и квазигосударственных структурах, принимавших земли в залог, на предмет нарушения прав владельцев паев: выявить незаконные залоги, вернуть паи собственникам и привлечь к ответственности участников земельных афер.

Айкын Конуров также предложил обязать акиматы выявлять и пресекать такие факты и провести проверку хозяйств на правильность выплат вознаграждения за использование земельных паев граждан.

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