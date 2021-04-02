Токаев подписал ряд законов

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал четыре закона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов Евразийского экономического союза".

Законом предусматривается применение индикативной ставки акцизов на табачную продукцию с 2024 года. Подход позволит обеспечить единую практику применения налогообложения акцизами табачной продукции на территории участников ЕАЭС.

Также президент подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц".

В рамках закона Болгария и Казахстан обеспечивают правовые условия по передаче осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства. То есть осужденные в Болгарии казахстанцы смогут отбывать наказание за совершенные там преступления на родине, и наоборот, граждане Болгарии могут отбыть наказание у себя на родине.

Также подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года".

Соглашение подразумевает поддержание работы информационной базы данных, где будет размещаться информация об автотранспорте, которое было снято с учета на территории стран-участниц СНГ, а также получало повреждения. Такой оперативный обмен сведениями поможет активизировать совместные действия стран Содружества по борьбе с хищением автотранспорта и обеспечению их возврата.

И подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел".

Положения законопроекта предусматривают переход на новую систему обеспечения жильем некоторых категорий сотрудников органов внутренних дел.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства