Глава государства поздравил специалистов космической отрасли

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - 9 апреля на космодроме Байконур состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К этому юбилею глава государства направил свое поздравительное приветствие, которое огласил премьер-министр Аскар Мамин. Текст поздравления опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Уважаемые специалисты и ветераны космической отрасли! Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем космонавтики! 60 лет назад в истории человечества состоялось событие непреходящего значения - начался дерзновенный штурм космического пространства. Покорение космоса и первый полет советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина стали ярким символом небывалого прогресса всей мировой науки. И этот исторический шаг был сделан здесь, на земле Казахстана", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства также отметил, что с космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Освоение космоса невозможно было бы без титанического труда ученых, конструкторов, испытателей и инженеров. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность специалистам и ветеранам отрасли. Ваш профессионализм и преданность делу по сей день способствуют развитию современной космонавтики. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов. Желаю всем участникам торжественного заседания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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