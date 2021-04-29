Глава государства предложил присвоить Елбасы новый статус

Обращаюсь к вам, многоуважаемый Елбасы Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, что все члены Ассамблеи поддержат данное предложение", - сказал глава государства.
Члены АНК поддержали предложение Токаева.
Принимая новые обязанности, продолжаю работать с Ассамблеей вместе. АНК поддерживает все начинания главы государства, и мы будем двигаться вперед", - отреагировал Назарбаев.
Ранее Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву.
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