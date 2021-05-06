В Мангистауской области назначили руководителя управление финансов

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

АКТАУ. 5 МАЯ - По распоряжению акима региона руководителем управления финансов Мангистауской области от 5 мая назначена Светлана Нарешова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Светлана Нарешова родилась в 1972 году в Мангистауской области. В 1996 году окончила Казахстанскую государственную академию управления по специальности финансист-экономист, сообщает " Лада ".

Трудовую деятельность Светлана Нарешова начала в 1991 году инспектором страховой фирмы.

С 1992 по 2000 годы работала бухгалтером.

С 2000 по 2005 годы была главным специалистом в Мангистауском областном управлении финансов.

С 2005 по 2013 годы занимала должность руководителя отдела в областном департаменте экономики и бюджетного планирования.

С 2013 года по сегодняшний день являлась заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

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