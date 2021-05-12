Назначен заместитель акима Алматы

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - На сессии маслихата аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил о назначении Серика Кусаинова заместителем акима Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кусаинов Серик Досымханович родился 8 мая 1964 года в селе Чемолган Алматинской области. Окончил в 1989 году Казахский сельскохозяйственный институт (ныне КазНАУ) по специальности "Инженер-электрик".

Трудовой стаж:

мастер Алма-Атинского монтажного управления (1989);

инженер участка подготовки производства Алма-Атинского монтажного управления (1991-1993);

ведущий инженер Алма-Атинского монтажного управления (1993-1994);

заместитель руководителя Новочемолганской сельской администрации (1994-1995);

заместитель начальника по общим вопросам Алматинского предприятия электросетей "Алматыэнерго" в Каскеленском РЭС, затем - главный инженер Каскеленского РЭС (02.1995-06.1996);

главный инженер компании "Алматы Пауэр Консолидейтед" (1996-1997);

начальник Каскеленского РЭС (1997-1998);

начальник Каскеленского района электросетей АПК АРЭК (1998-2001);

главный инженер ЗАО "АПК ГЭРС" (2001-2005);

управляющий директор АПК ГЭРС (2005-2007);

управляющий директор АПК АРЭК (07.2007-09.2007);

заместитель управляющего директора по развитию АПК (2007-2008);

начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы (05.2008-05.2011);

руководитель аппарата акима города Алматы (05.2011-12.2012);

аким Алмалинского района города Алматы (12.2012-03.2016);

аким Алмалинского района города Алматы (01.2021-05.2021).

На посту Серик Кусаинов сменил Ерлана Кожагапанова. "С сегодняшнего дня он приступает к исполнению своих обязанностей. Это все те участки, которыми ранее руководил господин Кожагапанов. Это транспорт, экология, ДЧС и так далее", - сказал Сагинтаев.





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