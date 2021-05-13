Кадровые перестановки произошли в Минфине РК

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов. Его должность занял Марат Султангазиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления по Алматинской области Алматинского областного финансового управления. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов РК. С мая 2017 года и по настоящее время являлся вице-министром финансов РК.

Постановлением правительства РК Марат Султангазиев назначен на должность вице-министра финансов РК.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова. По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998 по 2001 годы - работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, исполняющим обязанности главного специалиста - главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы.

С 2001 по 2010 годы - продолжил работу в Налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника Налогового департамента по Алматы.

С 2010 по 2012 годы - занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

С 2012 по 2014 годы - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С 2014 по 2017 годы - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года - занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 года по настоящее время работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ранее был назначен председатель Комитета государственных доходов МФ РК.

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