Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза айт! Пусть в каждый дом он принесёт добро, благосостояние и радость. Ораза айт символизирует многовековые священные традиции ислама, призывая нас к миру и единству. Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел - одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев. Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия", - сказал Елбасы.

В светлый праздник Ораза айт он пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья!

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