В Кыргызстан прибыла гумпомощь из Казахстана

БИШКЕК. 18 МАЯ - По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан доставлена первая партия гуманитарной помощи общим грузом около 4500 тонн пшеничной муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Груз был доставлен по железной дороге в 75 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Заместитель министра А. Мукашев отметил, что кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную правительством Казахстана, и выражает глубокую признательность братскому народу за оказанную поддержку", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК

По информации ведомства, общий объём передаваемой гуманитарной помощи составит 10 тысяч тонн муки.

В МИД добавили, что с начала пандемии COVID-19 Казахстан на основании обращений кыргызской стороны ранее также оказывал гуманитарную помощь Кыргызстану. В частности, в мае 2020 года соседней стране безвозмездно были предоставлены 5 тысяч тонн казахстанской муки. А в ноябре того же года правительство Казахстана направило в Кыргызстан 400 единиц портативных аппаратов ИВЛ отечественного производства и 2 млн медицинских масок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства