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Назначен председатель комитета автомобильных дорог МИИР РК

26.05.2021 5293
Назначен председатель комитета автомобильных дорог МИИР РК
Фото пресс-службы премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Толеген Абдуллин назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Толеген Абдуллин родился в 1982 году в Павлодаре. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Даулета Серикбаева, АО "Финансовая академия". Квалификация по специальности: инженер-строитель, магистр экономики и бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности мастера автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП "Казахавтодор". 
 
С 2005 по 2011 годы работал на различных должностях в Павлодарском филиале РГП "Казахавтодор". 
 
С 2011 по 2014 годы - начальник отдела госзакупок; директор Акмолинского областного филиала РГП "Казахавтодор". 
 
С 2014 по 2019 годы занимал руководящие должности в АО НК "КазАвтоЖол", Астана. 
 
С февраля по декабрь 2019 года - исполняющий обязанности директора; директор Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол", Кокшетау. 
 
С 2019 по 2021 годы - исполняющий обязанности заместителя; заместитель председателя комитета автомобильных дорог МИИР РК. 
 
С января 2021 года и по настоящее время работал заместителем председателя комитета автомобильных дорог МИИР РК.
 

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