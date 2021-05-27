Назначен руководитель аппарата МЦРИАП РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Арман Кенжегалиев назначается на должность руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Арман Кенжегалиев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет. Квалификация по специальности - экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.

С 2002 по 2003 годы работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" "АО Казпочта".

С 2003 по 2012 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

С 2012 по 2017 годы - главный эксперт, консультант отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.

С 2017 по 2018 годы - заместитель директора департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

С 2018 по 2020 годы - заместитель директора; директор департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

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