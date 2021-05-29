Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о присоединении Армении к договору о ЕАЭС

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года", сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".
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