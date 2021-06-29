Казахстан возобновляет авиасообщение с Арменией

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Разрешено возобновление рейсов с Арменией по маршрутам Нур-Султан - Ереван и Актау - Ереван с частотой по 2 рейса в неделю по каждому направлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 25 июня авиакомпания SCAT осуществляет выполнение регулярных рейсов между Актау и Ереваном на воздушном судне типа CRJ-200 с частотой 1 рейс в неделю (пятница) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Возобновление рейсов принято в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 16 июня.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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