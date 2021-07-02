Глава государства подписал закон о дистанционной работе

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь в законодательстве появятся такие понятия, как "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа". Также поправки прописывают порядок направления на дистанционную работу сотрудников, осуществляющих служебные (должностные) обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов).

В трудовом договоре будет закреплена норма по фиксированному учету рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем.

Поправками предлагается ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.

Минтруда и соцзащиты населения ранее заявило, что из-за пандемии коронавируса в Казахстане в 2020 году на удаленную работу в среднем перешли до 70% работников.

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