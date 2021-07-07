Токаев направил телеграмму соболезнования Путину

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Камчатском крае, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним , 6 июля самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, потерпел крушение в девяти километрах от пункта назначения. По предварительной версии, никто из 28 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

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