Канат Искаков назначен председателем Комитета информации МИОР РК

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Приказом министра МИОР РК Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Московский государственный университет имени М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности ведущего специалиста Государственного фонда развития молодежной политики.

В 2006-2009 годы - и.о. главного специалиста; главный специалист; эксперт департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК. С февраля по ноябрь 2009 года являлся помощником депутата мажилиса парламента РК.

В 2009-2011 годы - консультант Секретариата государственного секретаря РК.

В 2011-2012 годы - эксперт; консультант Центра стратегических разработок и анализа АП РК.

С мая 2012 года по настоящее время - заведующий сектором пресс-службы президента РК.

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