Назначен и.о. министра сельского хозяйства

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Ербол Карашукеев назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ербол Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства.

10 июля премьер-министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.

Ранее президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства