Система Orphus

Назначен и.о. министра сельского хозяйства

10.07.2021 6940
Назначен и.о. министра сельского хозяйства
Фото пресс-службы премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Ербол Карашукеев назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ербол Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства. 
 
10 июля премьер-министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.
 
Ранее президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая