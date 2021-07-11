Президент отправил в отставку министра сельского хозяйства

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Считаю правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания.

Глава государства также напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии и назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики

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