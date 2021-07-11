НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях

На сегодня уровень падежа составил 0,13% и 0,03%, соответственно, в этих регионах", - сказал премьер.

Мамин сообщил, что уже организовано межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и организации сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи. Из запасов Продкоркорации выделено более 600 тонн ячменя в данные регионы. Для принятия оперативных решений созданы республиканский и оперативные штабы в регионах для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки.

По схеме форвардного закупа Продкорпорацией законтрактовано 766 тысяч тонн продовольственного и фуражного зерна. С нового урожая будут закуплены дополнительные объемы фуражного зерна.

Ранее глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии.

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