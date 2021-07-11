Токаев поручил обеспечить возвращение к традиционному формату обучения

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства. В ходе заседания глава государства подчеркнул, что пандемия негативно сказалась на качестве образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Единственный выход - переход к прежнему формату обучения. Поручаю правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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