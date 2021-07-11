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Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Бангладеш

10.07.2021 5455
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Бангладеш Мухаммеду Абдул Хамиду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял весть о погибших и пострадавших в результате пожара на фабрике в городе Рупгандж гражданах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, пожар на фабрике в Бангладеш привел к десяткам человеческих жертв.
 

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