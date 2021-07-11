Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Бангладеш

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Бангладеш Мухаммеду Абдул Хамиду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял весть о погибших и пострадавших в результате пожара на фабрике в городе Рупгандж гражданах, сообщает пресс-служба Акорды.

Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Напомним, пожар на фабрике в Бангладеш привел к десяткам человеческих жертв.

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