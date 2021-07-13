Привлекать грамотных специалистов в судебную систему поручил Токаев

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя высшего судебного совета Дениса Шиппа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече Шипп доложил президенту об итогах деятельности совета за первое полугодие 2021 года и планах на предстоящий период.

Глава государства также был проинформирован об исполнении поручения о кадровом обеспечении судов административной юстиции.

В завершение встречи президент поставил перед Денисом Шиппом ряд задач, которые должны способствовать дальнейшему обновлению судейского корпуса и привлечению наиболее грамотных и компетентных специалистов в судебную систему", - сообщает akorda.kz.

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