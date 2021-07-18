В Казахстане планируют создать Биофармхолдинг и передать ему ряд объектов биобезопасности

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Согласно проекту постановления правительства Республики Казахстан, планируется создание АО "Биофармацевтический холдинг "QazBioPharm" с передачей ему ряда госпредприятий по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переименовать акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов" в акционерное общество "Биофармацевтический холдинг "QazBioPharm" (далее - АО "Биофармхолдинг "QazBioPharm")", - говорится в проекте постановления правительства.

Согласно документу, планируется реорганизация республиканских госпредприятий на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности", "Национальный центр биотехнологии", "Республиканская коллекция микроорганизмов" путем преобразования в акционерные общества "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, "Национальный центр биотехнологии", "Республиканская коллекция микроорганизмов" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан для формирования уставного капитала АО "Биофармхолдинг "QazBioPharm" в установленном законодательством порядке передать государственные пакеты акций АО "НИИПББ", АО "НЦБ", АО "РКМ" после исполнения мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего постановления", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечено, что создание АО "Биофармацевтический холдинг "QazBioPharm" с передачей в его состав республиканских ГППХВ по биобезопасности целесообразно в целях дальнейшего наращивания научно-производственного потенциала в стране и на международном уровне.

Данная мера предлагается для противодействия угрозам обеспечения биологической безопасности страны", - следует из документа.

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