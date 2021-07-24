Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложил главе государства о реализации государственных программ, а также об основных направлениях деятельности Министерства индустрии и инфраструктурного развития за первое полугодие 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту была представлена подробная информация по развитию обрабатывающей промышленности. По словам Бейбута Атамкулова, с начала года наблюдается рост на 5,6%, в том числе фармацевтики на 31%, машиностроения - 22%, химии - 2,8% и металлургии на 0,8%. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 триллиона тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

Главу государства проинформировали, что в рамках программы "Нурлы жол" с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай - на 59%. По программе "Нурлы жер" на сегодняшний день введено 6,6 миллиона квадратных метров жилья. До конца года планируется довести этот показатель до 17 миллионов квадратных метров.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач Глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

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