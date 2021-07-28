Подача воды в казахстанскую часть канала "Достык" увеличена до 100 кубометров в секунду

avesta-news.kz

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Согласно достигнутой договоренности по итогам телефонного разговора премьер-министров Республики Казахстан и Республики Таджикистан, 26 июля текущего года в Душанбе состоялась двусторонняя встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева с министром энергетики и водного хозяйства Республики Таджикистан Далером Джума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обсудили водохозяйственные вопросы двух стран. Казахстанская сторона поблагодарила таджикскую сторону за увеличение попусков воды с водохранилища Бахри-Точик. Так, с целью обеспечения водой сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области подача воды в казахстанскую часть канала "Достык" была увеличена с 80 кубометров в секунду до 100 кубометров в cекунду", - сообщили в Минэкологии РК.

Также стороны договорились продолжить совместные меры по улучшению водохозяйственной обстановки в среднем и нижнем течении реки Сырдарья.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства