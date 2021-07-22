Казахстан договорился с Узбекистаном об увеличении попусков воды по межгосударственному каналу "Достык"

АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи. По итогам встречи для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 кубометров в секунду увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Достигнуты договоренности о продолжении совместных мер по увеличению приточности к Шардаринскому водохранилищу.

Кроме того, в ходе встречи был обсужден проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Стороны подтвердили намерения завершить процедуры по согласованию проекта соглашения до конца текущего года.

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