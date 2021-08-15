Исекешев провел совещание в Алматы по вопросам реформирования правоохранительной системы

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АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - Рабочее совещание по реализации поручений главы государства - дальнейшего перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и внедрения сервисной модели полиции состоялось под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания секретарь Совета безопасности отметил, что пилот по модернизации уголовного процесса уже масштабирован по всей стране. Это также закреплено соответствующими поправками в уголовно-процессуальном законодательстве. При этом важно понимать, насколько правильно эта работа организована на местах, сообщает Polisia.kz

Исполняющий обязанности прокурора города Назарбай Ибраймолдаев рассказал, как проходит внедрение трехзвенной модели уголовного процесса в Алматы.

В 2021 году полиция Алматы приняла 30 225 процессуальных решений по уголовным делам, из них 24 708 согласованы и утверждены прокурором. То есть, "прокурорский фильтр" позволил уменьшить число нарушений прав граждан на 38%", - сказал Ибраймолдаев.

В рамках совещания Асету Исекешеву продемонстрировали новый формат ведения уголовных дел, оснащение рабочих мест сотрудников и методы обеспечения безопасности обрабатываемых данных.

Сейчас в департаменте полиции Алматы оборудовано 375 рабочих мест для ведения уголовных дел в электронном формате. Применение Е-формата делает работу полицейских прозрачной, а используемые технологии по защите данных препятствуют фальсификации и подмене документов в уголовном деле", - рассказал начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Электронный формат позволил упростить и ускорить процесс согласования принимаемых решений, снизить коррупционные риски и улучшил качество следствия.

Также секретарь Совета безопасности ознакомился с работой системы контроля за дорожной безопасностью Алматы. Она состоит из более 2 тысяч видеокамер, выведенных на Центр оперативного управления ДП Алматы.

Асет Исекешев сообщил, что процесс внедрения сервисной модели полиции в пилотном режиме реализуется в трех регионах страны. По его словам, Алматы является самым крупным городом страны и здесь важно ответственно подойти к реализации пилота.

Подходы по выстраиванию современной системы профилактики правонарушений и сервисной модели полиции одобрены Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем при президенте страны. Поэтому необходимо, чтобы вы понимали ключевые принципы работы сервисной модели полиции, роли в ней акимата, других государственных органов и общественности. Вы должны осознавать, что пилотная территория впоследствии станет базовым районом для тиражирования наработанного опыта по всей территории Алматы, своего рода визитной карточкой системы безопасности города, основанной на партнерстве государства и общества. При этом уже сейчас следует усилить работу с аналитиками, ветеранами правоохранительных органов, экспертами в рамках Проектного офиса, чтобы сформировать четкую картину преступности в наиболее криминогенных районах и определить комплекс мер по всему городу: где это необходимо, поставить видеокамеры, увеличить количество участковых пунктов, усилить патрулирование, улучшить освещение", - подчеркнул Исекешев.

Он обозначил необходимость проведения качественной работы по дальнейшему повышению уровня правопорядка и дал ряд конкретных поручений.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации президента Алексей Калайчиди и руководители правоохранительных органов города Алматы.

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