Токаев открыл бюст Абая в Сеуле

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая Кунанбайулы в Сеуле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства дал высокую оценку открытию бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле, отметив, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея, сообщает пресс-служба Акорды.

Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле.

Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение установки бюста на территории Киберуниверситета в корейской столице.

Абай - не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абаю в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание… В Корее были выпущены марки, посвященные великому мыслителю. Все это будет содействовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества двух стран", - сказал глава государства.

2010 год был объявлен Годом Казахстана в Корее, а 2011 год - Годом Кореи в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что эти мероприятия придали серьезный импульс развитию связей по всем направлениям.





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