Система Orphus

Токаев открыл бюст Абая в Сеуле

17.08.2021 4915
Токаев открыл бюст Абая в Сеуле
СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая Кунанбайулы в Сеуле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства дал высокую оценку открытию бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле, отметив, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Проект памятника был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение установки бюста на территории Киберуниверситета в корейской столице.
 

Абай - не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абаю в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание… В Корее были выпущены марки, посвященные великому мыслителю. Все это будет содействовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества двух стран", - сказал глава государства.

 
2010 год был объявлен Годом Казахстана в Корее, а 2011 год - Годом Кореи в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что эти мероприятия придали серьезный импульс развитию связей по всем направлениям.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая