Токаев подписал указ об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Пусане

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 20 августа 2021 года №642 "Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея)", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открыть в городе Пусане (Республика Корея) Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.





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