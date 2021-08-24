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Токаев подписал указ об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Пусане

23.08.2021 5509
Токаев подписал указ об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Пусане
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 20 августа 2021 года №642 "Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея)", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Открыть в городе Пусане (Республика Корея) Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня подписания.

 

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