Казахстан активизирует сотрудничество с Южной Кореей по ряду направлений

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Президенты РК Касым-Жомарт Токаев и Республики Корея Мун Чжэ Ин сегодня в ходе переговоров в Сеуле определили новые направления взаимодействия. По словам главы Казахстана, прошедшие в атмосфере взаимного доверия и поддержки переговоры призваны вывести отношения двух стран на более высокий уровень, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Десятки тысяч корейцев нашли кров на казахской земле. Казахстан стал для них второй родиной. Как известно, национальный герой корейского народа генерал Хон Бом До был похоронен в Кызылорде. По просьбе президента Мун Чжэ Ина было принято решение передать его останки на родину. Это событие стало ярким свидетельством взаимопонимания между нашими странами. Сегодня в Казахстане проживает более 100 тыс. потомков депортированных в свое время корейцев. Они вносят большой вклад в укрепление дружественных отношений наших государств", - отметил Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге.

По информации пресс-службы Акорды, главы государств обменялись мнениями по основным вопросам региональной и международной повестки дня, подписано несколько важных соглашений.

Казахстан придает большое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Мы высоко ценим взаимовыгодное партнерство и заинтересованы в придании нового импульса нашему сотрудничеству. Принятое сегодня Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве - яркое тому подтверждение. Уверен, что этот документ позволит расширить казахско-корейское взаимодействие и выведет наши отношения на новый уровень. Ядро двусторонних связей - торгово-экономическое сотрудничество. Корея - развитое государство, обладающее высокими технологиями и инновационной промышленностью. Казахстан - страна со стабильным экономическим ростом и благоприятным инвестиционным климатом. "Страна утренней свежести" уже сейчас занимает второе место среди наших торговых партнеров в Азии. Кроме того, Корея входит в топ-10 крупнейших инвесторов страны", - сказал президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за последние 15 лет Корея инвестировала в экономику Казахстана более $6 млрд, наши ведущие инвесторы - концерны Samsung, Hyundai и Lotte Group.

По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг $5,9 млрд. Наша цель - значительно увеличить этот показатель. Сегодня мы договорились увеличить несырьевой товарооборот и диверсифицировать его в постпандемический период. Также мы договорились активизировать программу "Свежий ветер". Это позволит создать благоприятные условия для новых инвестиций и высоких технологий. Мы рассматриваем возможности совместной реализации масштабных проектов различной направленности. Большие перспективы имеют тяжелая промышленность и машиностроение, горнодобывающая отрасль и геологоразведка, альтернативная энергетика. В Казахстане высокий спрос на инновационные производства. Особое внимание мы уделяем проектам в сферах коммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики", - заявил глава государства.

С целью активизации двустороннего взаимодействия принято решение об открытии Генерального консульства Казахстана в Пусане.

Это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. В этой связи мы отметили важность усиления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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