Президенты Казахстана и Кореи провели переговоры

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СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой республики Корея Мун Чжэ Ином, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Главы государств также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур", - сообщает akorda.kz.

Глава Казахстана подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.

На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад я вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, действует межправительственная комиссия и деловой совет", – сказал Токаев.

Он также выразил благодарность корейской стороне за помощь в борьбе с коронавирусом и проинформировал своего южнокорейского коллегу о казахстанской вакцине QazVac.

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы здравоохранения.

В свою очередь, лидер Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана за активное содействие в возвращении останков национальных героев Кореи Ге Бон У, Хван Ун Дена и генерала Хон Бом До, а также высоко оценил роль Казахстана в региональных и международных процессах.



"Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером республики Корея в Центральной Азии. В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений наши страны развивали дружеские отношения и сотрудничество. Даже в условиях пандемии мы продолжали поддерживать тесные контакты путем заочного общения на всех уровнях. Казахстан является важным партнером в корейской государственной стратегии "Новая северная политика". Потенциал развития сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпан", - заявил корейский лидер.

По завершении переговоров в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея (принято устно);

2. Меморандум о взаимопонимании в сфере архивного дела между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли, индустрии и энергетики Республики Корея;

4. Меморандум о взаимопонимании в сфере управления водными ресурсами между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея;

5. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области и Агентством по делам ветеранов и патриотов Республики Корея;

6. Меморандум о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).

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