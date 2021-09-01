Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглшанеию президента России примет участие в Восточном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 сентября президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он уточнил, что форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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