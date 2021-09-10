Токаев назначил Мирзагалиева министром энергетики

Фото: kapital.kz

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев назначил министра энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указ президента опубликован на сайте Акорды

Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в документе.

Ранее кандидатуру Мырзагалиева утвердили на заседании комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

Согласно процедуре согласования министров, Мырзагалиев ответил на вопросы депутатов, а также рассказал о своём видении организации работы. Прежде всего речь шла о выполнении поручения президента Касым-Жомарта Токаева относительно развития в стране безопасной и экологичной атомной энергетики. Мажилисмены акцентировали внимание и на актуальности вопросов по газификации страны, развитию нефтегазохимической отрасли. Поинтересовались депутаты и планами министерства по дальнейшему увеличению доли возобновляемой энергетики в энергобалансе страны, а также введения объектов ВИЭ в регионах Казахстана", - сообщает пресс-служба нижней палаты.

Магзуму Мирзагалиеву 42 года, он женат, воспитывает пятерых детей.

В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности "экономист-международник".

В 2003 году - окончил дипломатическую Академию Министерства иностранных дел по специальности экономист-международник.

Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имен Шаймердена Есенова, по разработке нефтегазовых месторождений. Стажировался в США и Малайзии.

С 2001 по 2004 год - инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 годы - менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству, руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 годы - генеральный директор ТОО "ТенизСервис" акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2010 по 2012 годы - управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2012 по 2013 годы - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2013 по 2014 годы - вице-министр нефти и газа республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы – вице-министр энергетики республики Казахстан.

С июня 2019 года был министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства