В РК около половины расходов идет на социальное развитие

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - В ходе международной конференции, посвященной 25-летию Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета председатель ведомства Наталья Годунова рассказала о государственном социальном аудите, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно Конституции, Казахстан является социальным государством. Около половины расходов направляется на социальное развитие в целях защиты прав и интересов граждан. В нашей стране предоставляется бесплатное среднее и профессионально-техническое образование, все граждане обеспечены гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, социально незащищенные граждане получают адресную социальную помощь, в системах социального и медицинского страхования государство финансирует расходы для лиц с особыми потребностями и пенсионеров", - сказала Наталья Годунова.

Она подчеркнула, что своевременное реагирование государственных органов на потребности граждан стало особенно необходимым в условиях изменившейся реальности, связанной с пандемией КВИ.

Беспрецедентные объемы средств, выделяемых правительствами стран на обеспечение населения лекарствами и медицинской помощью, повышение качества системы здравоохранения и организация дистанционного формата оказания государственных услуг повышают роль государственного социального аудита", - добавила Годунова.

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