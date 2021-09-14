Система Orphus

В Казахстане построят девять новых водохранилищ

13.09.2021, 20:18 7075
В Казахстане построят девять новых водохранилищ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву информацию о планах министерства на предстоящий период и ходе реализации его поручений, обнародованных в послании народу страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Сериккали Брекешев сообщил главе государства о работе по созданию Национальной геологической службы и разработке информационной системы "Национальный банк данных минеральных ресурсов", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент заслушал отчет о ходе выполнения его поручения по развитию водного хозяйства. Как сообщил министр, в течение пяти лет будет реконструировано не менее 120 каналов оросительной сети и построено девять новых водохранилищ общим объемом 1,7 миллиарда кубометров.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость стимулирования внедрения водосберегающих технологий и цифровизации водной сферы.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено принимаемым мерам по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Как доложил руководитель ведомства, в целях улучшения экологической ситуации утверждены дорожные карты в разрезе регионов, разработан национальный проект "Жасыл Казакстан", с предприятиями подписан ряд меморандумов, предусматривающих сокращение выбросов на 20-30%.
 
В завершение глава государства дал вновь назначенному министру ряд конкретных поручений.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая