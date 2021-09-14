В Казахстане построят девять новых водохранилищ

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву информацию о планах министерства на предстоящий период и ходе реализации его поручений, обнародованных в послании народу страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Сериккали Брекешев сообщил главе государства о работе по созданию Национальной геологической службы и разработке информационной системы "Национальный банк данных минеральных ресурсов", сообщает пресс-служба Акорды.

Президент заслушал отчет о ходе выполнения его поручения по развитию водного хозяйства. Как сообщил министр, в течение пяти лет будет реконструировано не менее 120 каналов оросительной сети и построено девять новых водохранилищ общим объемом 1,7 миллиарда кубометров.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость стимулирования внедрения водосберегающих технологий и цифровизации водной сферы.

Особое внимание в ходе встречи было уделено принимаемым мерам по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Как доложил руководитель ведомства, в целях улучшения экологической ситуации утверждены дорожные карты в разрезе регионов, разработан национальный проект "Жасыл Казакстан", с предприятиями подписан ряд меморандумов, предусматривающих сокращение выбросов на 20-30%.

В завершение глава государства дал вновь назначенному министру ряд конкретных поручений.

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