Хамзин выбран депутатом мажилиса

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Новый депутат мажилиса Республики Казахстан Гани Хамзин принес присягу на верность служению народу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - присягнул Хамзин на пленарном заседании мажилиса.
Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил новоизбранного мажилисмена от имени всех депутатов палаты.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства