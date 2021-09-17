Проверить наличие гарантии на завершение строительства дома смогут дольщики в помощью QR-кода

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Единый жилищный оператор АО "Казахстанская жилищная компания" начнет присваивать QR-коды объектам, получившим гарантию на завершение строительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях защиты прав потребителей и предупреждения мошеннических действий со стороны недобросовестных застройщиков каждая гарантия КЖК будет иметь уникальный QR-код. Это позволит людям удостовериться в подлинности предоставленного им сертификата", - сказал председатель правления Рустам Исаев.

По данным пресс-службы АО "КЖК", отныне застройщики Казахстана, заключившие договор о предоставлении гарантии КЖК, будут получать сертификаты с уникальным QR-кодом, отсканировав который покупатели смогут проверить подлинность сертификата на сайте Единого оператора www.khc.kz. Застройщикам будет предоставлено право использовать QR-коды в своих каналах коммуникаций с потребителями.

В целом нами сейчас ведется большая работа по информированию населения и застройщиков о механизме гарантирования жилищного строительства и о том, как этот инструмент сможет помочь тем и другим в случае остановки строительства. Особое внимание мы уделяем регионам", - отметил Рустам Исаев.

Напомним, что, согласно закону РК о долевом участии в жилищном строительстве для привлечения средств дольщиков, застройщики должны воспользоваться одним из трех способов:

1) получение гарантии Единого оператора;

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами запрещается.

При этом потребителям необходимо знать, что гарантии Единого оператора выдаются на конкретный объект строительства. То есть у одного застройщика может быть несколько гарантий на разные объекты. Более того, на объекты, состоящие из нескольких очередей или блоков, также могут быть предоставлены отдельные гарантии. На сегодня Единым оператором выдано 115 гарантий по всему Казахстану. По 47 гарантиям объекты успешно введены в эксплуатацию.

В ближайшее время на крупных площадках, таких как krisha.kz, homsters.kz, kn.kz, korter.kz, являющихся посредниками в реализации недвижимости от застройщиков, будут размещены метки о наличии гарантии КЖК", - добавил Исаев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства