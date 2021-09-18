Токаев призвал страны ШОС усилить сотрудничество по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях ЧС

ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - В ходе выступления на Саммите глав государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости подписания меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пандемия, мартовский инцидент в Суэцком канале высветили стратегическую уязвимость морских грузоперевозок. На фоне этих событий трансконтинентальные сухопутные маршруты, в первую очередь, Новый шелковый путь значительно усилили свою привлекательность", - считает президент.

По его мнению, странам ШОС следует совместно решить ряд проблем, препятствующих полноценной реализации транспортно-транзитных преимуществ. Прежде всего он отметил существенные различия уровня и развития транспортной инфраструктуры в государствах-членах ШОС.

Поэтому общим интересом отвечала бы прагматичная синергия национальных инфраструктурных стратегий в рамках ШОС на основе полноценного учета экономических интересов стран-участниц. Подписание меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций станет серьезным шагом вперед в этом направлении", - заявил Токаев.

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