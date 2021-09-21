За что могут привлечь к ответственности сотрудника финмониторинга - АФМ

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В Казахстане опубликованы новые правила привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников службы экономических расследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как говорится в документе, дисциплинарное взыскание налагается соответственно по наличию вины сотрудника, тяжести и обстоятельства совершенного дисциплинарного проступка, личности сотрудника и отношения его к службе, наступлению негативных последствий и причинения ущерба имиджу правоохранительного органа.

При совершении сотрудником дисциплинарного проступка с него истребуется письменное объяснение. Если в письменном объяснении сотрудник согласен с фактом совершения проступка, то уполномоченное лицо налагает взыскание без проведения служебного расследования. В случае несогласия проводится служебное расследование".

Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности, понижение в специальном звании на одну ступень и увольнения налагается по результатам проведенного служебного расследования и соответствующим рекомендациям дисциплинарной комиссии органов по финансовому мониторингу", - говорится в документе.

Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности также налагается на основании решения коллегии или оперативного совещания при председателе агентства. За каждый случай нарушения служебной дисциплины накладывается одно дисциплинарное взыскание. За совершение дисциплинарного проступка, совершенного совместно несколькими сотрудниками, взыскания налагаются на каждого в отдельности".

По каждому дисциплинарному проступку разрабатывается план устранения недостатков, предусматривающий конкретные сроки. В него входят:

- анализ и оценка факторов, причин и условий, способствовавших совершению проступка, в том числе, служебной нагрузки;

- повышение профессиональных компетенций сотрудника, совершившего проступок;

- организация правовой пропаганды, проведение индивидуальных предупредительно-профилактических мероприятий;

Дисциплинарные взыскания могут наложить как председатель агентства в отношении всех сотрудников органов по финансовому мониторингу, так и руководители территориальных органов в отношении сотрудников, проходящих службу в подчиненных подразделениях, по своей номенклатуре. При этом взыскание должно быть согласовано с агентством.

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