Сайты министерств временно не работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане не открываются сайты различных ведомств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сбой на портале eGov произошел около полутора часов назад. При попытке открыть страницу любого из министерств, выходит окно с языковыми настройками.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" пообещали как можно быстрее исправить ситуацию.

На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта ЕПИР ГО, мы работаем над устранением неполадок. Приносим свои извинения за временные неудобства", - сообщили в пресс-службе компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства