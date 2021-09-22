НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно перспектив дальнейшего развития мировой экономики в условиях пандемии, сообщает пресс-служба Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к появлению нового кризиса в мире.

Сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов, прогнозируется кризис инфляции и снижение цен на энергоносители", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы стороны обсудили прогнозы развития экономической ситуации в регионе и вопросы выработки упреждающих мер на фоне возросших рисков и вызовов.

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