Новые экологичные автобусы вышли на маршруты в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, в рамках 20-летия со дня передислокации областного центра, в Талдыкоргане состоялось знаменательное событие. В целях повышения транспортной доступности в городе обновлен автобусный парк, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Через СПК "Жетысу" будет приобретено 55 экологичных автобусов на газе на общую сумму свыше 2,3 млрд тенге, которые будут переданы перевозчикам в лизинг на 7 лет (под 4% годовых).

В канун праздника, на Центральной площади с участием акима области Амандыка Баталова состоялась торжественная церемония передачи первой партии – 32 новых автобуса марки "Ютонг" и ПАЗ. Оставшиеся 23 автобуса (14 ПАЗ и 9 "Ютонг") будут доставлены в Талдыкорган до конца года.

Несколько дней новые автобусы тестировали по городским маршрутам. В целом они отвечают всем современным требованиям. Часть из них - 10-метровые, другие - 8,5 метра с общей пассажировместимостью от 55 до 67 мест. В них предусмотрено видеонаблюдение, кондиционеры, откидные платформы для посадки - высадки маломобильных граждан. Также установлена система электронного билетирования. И в целом сами автобусы намного просторнее имеющихся, в них больше посадочных мест есть места для колясок. Первые автобусы пустим на маршруты с наибольшим пассажиропотоком. А насколько они комфортабельны и удобны, вы, уважаемые талдыкорганцы, сможете оценить самостоятельно", - сказал глава региона.

Также аким области заверил, что продолжится работа и по ремонту автодорог и улучшению городской инфраструктуры.

К слову, для заправки приобретенных автобусов в городе построена и введена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. При этом тариф на проезд в новых автобусах останется прежним.

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