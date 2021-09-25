Токаев встретился с главой таджикистанского маджлиси

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя маджлиси милли маджлиси оли Таджикистана Рустами Эмомали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов. Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств", - сообщает пресс-служба Ак Орды.

Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан.

Президент отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

Токаев также передал добрые пожелания президенту Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе.

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