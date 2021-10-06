Назначен председатель правления МИА "КазИнформ"

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Токаев отметил что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.
Кунио Микурия выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.
Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора Восток - Запад.
По его мнению, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили поправки по вопросам визуальной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия "Аутентичный перевод текста".
Она отметила, что средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и другие) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. В этой связи требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них.
Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском). Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг", - сказала Раимкулова.
По ее словам, от граждан в адрес государственных органов поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан.
Количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году - 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило 3442", - уточнила она.
Для решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов Республики Казахстан: Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О транспорте в Республике Казахстан; "О железнодорожном транспорте", "Об автомобильном транспорте", "О рекламе", "О регулировании торговой деятельности", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О защите прав потребителей", "О почте", "О кинематографии".
Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности. Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий", - резюмировала министр.
Фото: Из открытых источников
Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными.
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Комитет по вопросам экологии и природопользования мажилиса Республики Казахстан принял в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил депутат Александр Милютин, проект закона разработан для регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.
Депутат перечислил основные задачи законопроекта:
- установление общих и специальных требований при обращении с животными;
- защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели;
- недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества;
- открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.
Кроме того, проект закона предусматривает запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ в любой форме.
Также палата взяла в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".
Он направлен на введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и за нарушение законодательства в сфере обращения с животными. Установление административной ответственности за нарушение правил выпаса животных, наделение соответствующими компетенциями органов внутренних дел, уполномоченного органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и местных исполнительных органов", - пояснил Милютин.
Также в работе находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".
Поправки вносятся в четыре законодательных акта. Предусмотрены поправки в статью УК РК "Жестокое обращение с животными", направленные на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем увеличения санкции, а также перевод данного проступка в категорию преступлений средней тяжести", - отметил спикер.
Депутат также добавил, что в законах "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О ветеринарии", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" предусматривается расширение компетенции маслихатов, акиматов по регулированию вопросов умерщвления животных, перечня животных, подлежащих отлову и умерщвлению, а также совершенствование законодательства по вопросам контрольно-надзорных функций.