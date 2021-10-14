Транспортная прокуратура отменила незаконный приказ МИИР

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - По протесту Главной транспортной прокуратуры отменен незаконный приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 8 июня 2021 года "Об утверждении Рекомендации по определению термина "массовая угроза", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот приказ мог позволить обойти действие моратория главы государства на проверки малого бизнеса и привести к необоснованному вмешательству в деятельность предпринимателей в сфере автомобильного, железнодорожного и водного транспорта", - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В прокуратуре разъяснили, что действие названного моратория не распространяется на субъекты, чья деятельность представляет наличие массовой угрозы жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку.

Как выяснилось, в названном акте был перечень из 45 видов микро- и малого предпринимательства, деятельность которых подпадала под "массовую угрозу".

К таковой отнесли неуведомление местных исполнительных органов о начале бизнеса по техническому осмотру транспортных средств, изготовлению и выдаче электронных карточек к тахографам, оказанию услуг такси.

Данный правовой акт также не прошел регистрацию в органах юстиции, несмотря на то, что в нем затрагиваются интересы неограниченного количества предпринимателей. В силу статей 19 и 51 закона "О правовых актах" государственная регистрация таких актов является необходимым условием вступления их в силу", - добавили в ведомстве.