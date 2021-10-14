В каких случаях в Казахстане может быть применена смертная казнь

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Мажилис парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сфера применения смертной казни сокращалась поэтапно. В первые годы независимости смертная казнь могла быть назначена по 26 особо тяжким преступлениям. При принятии Уголовного кодекса 1997 года ее предусмотрели только по 18 статьям. В действующем Уголовном кодексе 2014 года высшая мера предусмотрена по 17 статьям. Во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы. Смертную казнь или альтернативу ей суды избирают с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и его отношения к последствиям своего деяния", - рассказал в ходе пленарного заседания заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.

Он напомнил, что в декабре 2003 года президент подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни.

Одним из ключевых актов, направленных на отмену смертной казни, является Второй факультативный протокол, который Казахстан ратифицировал 2 января текущего года. Протокол обязывает принимать все необходимые меры для отмены смертной казни, но допускает ее сохранение, если сделана оговорка. Казахстан воспользовался этим исключением и сделал соответствующую оговорку в момент ратификации", - цитирует Чиндалиева "Казправда" .

В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Поэтому разработанный по поручению президента настоящий законопроект направлен на приведение Уголовного кодекса в соответствии со Вторым Факультативным протоколом и сделанной оговоркой", - уточнил он.

По его словам, вносимыми поправками в Уголовный кодекс смертная казнь исключается из 13 статей УК, устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

В соответствии с этим смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса, а именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время", - пояснил спикер.

К ним по действующему Уголовному кодексу относятся развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время.

Эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время. Именно о таких бесчеловечных деяниях говорится в международных актах, которые указывают на допустимые пределы применения смертной казни", - добавил Чиндалиев.

Кроме того, Казахстан является участником двух конвенций о запрещении биологического и химического оружия (1972 и 1993 годов) и договора о запрещении ядерного оружия (2017 года).

Соответственно, высшую меру предлагается сохранить и за применение оружия массового уничтожения, которое само по себе несет угрозу всему человечеству", - заключил замгенпрокурора.