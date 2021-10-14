В каких случаях в Казахстане может быть применена смертная казнь

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Мажилис парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сфера применения смертной казни сокращалась поэтапно. В первые годы независимости смертная казнь могла быть назначена по 26 особо тяжким преступлениям. При принятии Уголовного кодекса 1997 года ее предусмотрели только по 18 статьям. В действующем Уголовном кодексе 2014 года высшая мера предусмотрена по 17 статьям. Во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы. Смертную казнь или альтернативу ей суды избирают с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и его отношения к последствиям своего деяния", - рассказал в ходе пленарного заседания заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
Он напомнил, что в декабре 2003 года президент подписал указ о введении бессрочного моратория, который действует вплоть до решения вопроса о полной отмене смертной казни.
Одним из ключевых актов, направленных на отмену смертной казни, является Второй факультативный протокол, который Казахстан ратифицировал 2 января текущего года. Протокол обязывает принимать все необходимые меры для отмены смертной казни, но допускает ее сохранение, если сделана оговорка. Казахстан воспользовался этим исключением и сделал соответствующую оговорку в момент ратификации", - цитирует Чиндалиева "Казправда".
В соответствии с оговоркой Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.
Поэтому разработанный по поручению президента настоящий законопроект направлен на приведение Уголовного кодекса в соответствии со Вторым Факультативным протоколом и сделанной оговоркой", - уточнил он.
По его словам, вносимыми поправками в Уголовный кодекс смертная казнь исключается из 13 статей УК, устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.
В соответствии с этим смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса, а именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время", - пояснил спикер.
К ним по действующему Уголовному кодексу относятся развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время.
Эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время. Именно о таких бесчеловечных деяниях говорится в международных актах, которые указывают на допустимые пределы применения смертной казни", - добавил Чиндалиев.
Кроме того, Казахстан является участником двух конвенций о запрещении биологического и химического оружия (1972 и 1993 годов) и договора о запрещении ядерного оружия (2017 года).
Соответственно, высшую меру предлагается сохранить и за применение оружия массового уничтожения, которое само по себе несет угрозу всему человечеству", - заключил замгенпрокурора.
Сегодня и завтра пройдут заседания с участием Токаева
14.10.2021, 12:00 5941
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - 14 и 15 октября состоятся заседания с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сегодня под председательством президента Казахстана пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференцсвязи.
Прямая трансляция заседания ВЕЭС будет организована в 17.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24", - написал он в Facebook.
Завтра, 15 октября, Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в онлайн-формате. Заседание будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 14.00 по времени Нур-Султана.
Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации еще двух стран
14.10.2021, 08:51 23329
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, сообщили вчера в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами. В результате Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины)", - сообщается в списке решений МВК.
Также в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.
Принято постановление правительства о внесении поправок в правила туристской и рекреационной деятельности в нацпарках
13.10.2021, 18:59 66907
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №662 "О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1063 "Об утверждении правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Туристский маршрут (далее - маршрут) - путь следования туриста для удовлетворения его потребностей, который разрабатывается туристским оператором и включает в себя посещение объектов туристской деятельности с детальной регламентацией такого посещения (используемый транспорт, места остановки, объекты посещения, места ночлега, медицинская помощь в экстренных случаях и другие условия)", - говорится в документе.
Вносится дополнение следующего содержания: "экологический туризм - путешествие в природные места с целью ознакомления с природными объектами и традиционными культурами без разрушения и изъятия их компонентов, способствующее развитию предпринимательской деятельности граждан, проживающих в близлежащих населенных пунктах".
Туристская и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляется непосредственно национальным парком при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность, а также физическими и юридическими лицами, предоставляющими туристские услуги. Национальный парк обеспечивает организацию туристской и рекреационной деятельности в соответствии с национальным стандартом "СТ РК ISO 18065-2017. Туристские услуги для общественного пользования, предоставляемые администрацией природоохранных территорий.
Для осуществления туристской и рекреационной деятельности участки национальных парков (далее - участки) предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное пользование на срок до двадцати пяти лет и краткосрочное пользование на срок до пяти лет с ограничениями, установленными статьей 29 Лесного кодекса Республики Казахстан. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное и долгосрочное пользование также частному партнеру, заключившему договор государственно-частного партнерства.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь
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