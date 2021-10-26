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Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов демаркации участков госграницы

25.10.2021, 18:33 110944
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - В Москве 18-22 октября прошло 113-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках, а также продолжили составление планов работ на предстоящий год", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

 
Следующее заседание Комиссии состоится в ноябре 2021 года на территории Республики Казахстан.
 

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В Акмолинской области стартовали брифинги акимов регионов

26.10.2021, 19:37 1621
В Акмолинской области стартовали брифинги акимов регионов
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Региональной службы коммуникации стартовали брифинги акимов районов и городов, тематикой которых явилось информирование о социально-экономическом развитии регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Старт встречам со СМИ дал аким Жаркаинского района Жанболат Хамитов, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
 

Хотелось бы подчеркнуть, что празднование 30-летия Независимости нашей страны в текущем году стало основным лейтмотивом реализации проектов и всех проводимых в районе мероприятий и инициатив, направленных на повышение благополучия граждан", - отметил Жанболат Хамитов. 

 
По словам спикера, в этом году в основной капитал района привлечено 5,7 миллиарда тенге инвестиций и еще планируется привлечь 8,8 миллиарда тенге инвестиций за счет реализации 8 инвестиционных проектов. К примеру, это строительство линейного элеватора в селе Тасты-Талды, строительство ХПП в городе Державинск и дрегие.
 
В своем выступлении аким района рассказал, что в будущем году планируется строительство ряда значимых социальных объектов - плавательного бассейна в районном центре, ввода в эксплуатацию 6000 квадратных метров жилья в микрорайоне "Молодежный". Также начата работа по реконструкции первого 80-квартирного дома в этом микрорайоне и заключен договор с подрядной организацией. 
 

Основным направлением развития сельского хозяйства остается развитие животноводства. Производство мяса в живом весе, молока и яиц возросло более чем на 100%. В текущем году создано 5 мясных ферм с общим поголовьем 216 голов. В селе Тасоткель создана молочно-товарная ферма семейного типа на 100 голов КРС молочной породы, открыт молочный цех по немецкой технологии в селе Тасоткель, расширен ассортимент и объемы выпускаемой продукции до 3 тонн", - поделился спикер. 

 
По информации спикера в целях благоустройства района проведены текущие ремонтные работы внутри поселковых дорог протяженностью 12,4 километра. В самом районном центре отремонтировано 6,6 километра дорог, обустроены 8 остановочных площадок для общественного транспорта, выложены 990 квадратных метров тротуаров. 
 
Далее Жанболат Хамитов подробно остановился на вопросах улучшения инфраструктуры и развития социальной сферы.
 
Брифинги акимов регионов области продолжатся до середины ноября.
 

В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"

26.10.2021, 19:17 2269
В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Максат Тулегенов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в последнее время стала появляться информация о том, что якобы 1 ноября этого года будет подписан договор о переходе eGov на платформенный подход 
 

Информация не соответствует действительности. Отдельные лица манипулируют этим "вбросом", поэтому прошу коллег-журналистов проверять информацию и доверять только официальным источникам информации: сайт mdai.gov.kz и официальные аккаунты министерства в социальных сетях. Также ранее был опубликован меморандум, в котором прописаны предварительные детали. Текст меморандума доступен для широких масс на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Adilet", - написал Максат Тулегенов.

 
В сентябре министр цифрового развития ответил на вопросы относительно проектов цифровой трансформации РК.
 

Офицеров запаса призовут в армию на 2 года

26.10.2021, 18:56 13852
Офицеров запаса призовут в армию на 2 года
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Минобороны РК разработало проект постановления "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2022 году 190 офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, будут призваны сроком на два года для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ", - говорится в документе.

 
Реализация проекта будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы. 
 

Основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2022 году для комплектования офицерами запаса Вооруженных сил республики Казахстан и Пограничной службы КНБ".

 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь
 

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