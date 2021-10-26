Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов демаркации участков госграницы

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Региональной службы коммуникации стартовали брифинги акимов районов и городов, тематикой которых явилось информирование о социально-экономическом развитии регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Старт встречам со СМИ дал аким Жаркаинского района Жанболат Хамитов, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Хотелось бы подчеркнуть, что празднование 30-летия Независимости нашей страны в текущем году стало основным лейтмотивом реализации проектов и всех проводимых в районе мероприятий и инициатив, направленных на повышение благополучия граждан", - отметил Жанболат Хамитов.

По словам спикера, в этом году в основной капитал района привлечено 5,7 миллиарда тенге инвестиций и еще планируется привлечь 8,8 миллиарда тенге инвестиций за счет реализации 8 инвестиционных проектов. К примеру, это строительство линейного элеватора в селе Тасты-Талды, строительство ХПП в городе Державинск и дрегие.

В своем выступлении аким района рассказал, что в будущем году планируется строительство ряда значимых социальных объектов - плавательного бассейна в районном центре, ввода в эксплуатацию 6000 квадратных метров жилья в микрорайоне "Молодежный". Также начата работа по реконструкции первого 80-квартирного дома в этом микрорайоне и заключен договор с подрядной организацией.

Основным направлением развития сельского хозяйства остается развитие животноводства. Производство мяса в живом весе, молока и яиц возросло более чем на 100%. В текущем году создано 5 мясных ферм с общим поголовьем 216 голов. В селе Тасоткель создана молочно-товарная ферма семейного типа на 100 голов КРС молочной породы, открыт молочный цех по немецкой технологии в селе Тасоткель, расширен ассортимент и объемы выпускаемой продукции до 3 тонн", - поделился спикер.

По информации спикера в целях благоустройства района проведены текущие ремонтные работы внутри поселковых дорог протяженностью 12,4 километра. В самом районном центре отремонтировано 6,6 километра дорог, обустроены 8 остановочных площадок для общественного транспорта, выложены 990 квадратных метров тротуаров.

Далее Жанболат Хамитов подробно остановился на вопросах улучшения инфраструктуры и развития социальной сферы.

Брифинги акимов регионов области продолжатся до середины ноября.