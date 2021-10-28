Аким Атырауской области доложил Токаеву об итогах социально-экономического развития региона

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Предметом регулирования законопроекта "Об ответственном обращении с животными" являются отношения в области обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, защита прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основными задачами законопроекта являются установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, открытости информации в области регулирования численности бродячих животных, иных прав и законных интересов граждан.

Законопроект определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное отношение к животным, критериями которого являются благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, отношение к ним как к существам, способным испытывать боль.

Законопроект вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещает любые формы такой пропаганды, сообщает издание "Казправда".

Кроме того, устанавливаются обязанности владельцев животных по ответственному обращению со своими питомцами. В частности, основные требования предусмотрены к содержанию животных, учету домашних животных, перевозке животных, разведению животных, умерщвлению и обращению с трупами животных.

Также законопроектом закрепляется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению порядка содержания животных в питомниках, приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах для животных, порядка и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, порядка обращения с дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен, порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными, положения о приютах для животных, правил перевозки животных и иная компетенция.

Законопроектом предусмотрена компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения и столицы в сфере отношений, связанных с обращением с животными, в частности, по определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с животными с иной целью, по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных и иная компетенция.

Вместе с тем законопроектом утверждается общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере отношений, связанных с обращением с животными, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Поправками в КоАП за нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек предусмотрен штраф на физических лиц от 10 до 20 МРП, на должностных - лиц от 20 до 30 МРП, на юридических лиц - от 30 до 40 МРП. Действующими нормами за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф на физических лиц от 5 до 20 МРП, на должностных лиц - от 10 до 40 МРП, отмечает издание.



