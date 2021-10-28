Аким Атырауской области доложил Токаеву об итогах социально-экономического развития региона

В этом году создано порядка 19 тысяч новых рабочих мест, через центры занятости трудоустроены 20 864 человека. Программой "Енбек" на сегодняшний день охвачены 24 348 человек. Кроме того, за 9 месяцев 2021 года введено в строй 646,3 тысячи квадратных метров жилья, или 4882 квартиры. Это на 41,6% больше по сравнению с 2020 годом", - сообщила пресс-служба Акорды.
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Омбудсмены РК получат гарантии неприкосновенности в привлечении к уголовной и административной ответственности
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В Казахстане на законодательном уровне определен правовой статус уполномоченного по правам человека, включая особый порядок привлечения к уголовной или административной ответственности. Значительно расширены полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в первом чтении депутаты мажилиса одобрили законопроект "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
Согласно законопроекту, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.
"В целях независимости, ответственности и непредвзятости его деятельности прописываются гарантии неприкосновенности Уполномоченного, в том числе касательно привлечения к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, недопустимости вмешательства в его деятельность и возложения каких-либо функций, не предусмотренных законом, а также оказания воздействия в какой бы то ни было форме с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий", - рассказали в пресс-службе мажилиса РК.
По результатам рассмотрения жалобы в зависимости от принятого решения уполномоченный может направлять в госорганы, органы местного госуправления и самоуправления, должностным лицам рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав.
Кроме того, омбудсмен может обращаться в уполномоченные госорганы или к должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина.
К полномочиям также отнесена возможность обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, госслужащих. При этом иск, направляемый уполномоченным, освобождается от государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством Казахстана.
Уполномоченный может обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями о внесении поправок в законодательство Республики Казахстан, направлять обращение непосредственно президенту, палатам парламента или правительству Республики Казахстан.
Законопроектом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе.
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Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО "НИТ" первым из госсектора подключилось к национальной программе Bug Bounty. Мы рады и поддерживаем это решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем", - поделился президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.
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